Auto in China raste in Menschenmenge: Acht Tote

Changsha – In der zentralchinesischen Provinzhauptstadt Changsha ist ein Autofahrer in eine Menschenmenge gerast und hat dabei acht Personen getötet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet, wurden fünf weitere Menschen dabei verletzt, drei davon schwer. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagmorgen (Ortszeit) in der zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Metropole.