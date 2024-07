Ausnahmekomponist Wolfgang Rihm mit 72 Jahren gestorben

Karlsruhe – Der Komponist Wolfgang Rihm ist tot. Er starb in der Nacht von Freitag auf Samstag im Alter von 72 Jahren in Ettlingen bei Karlsruhe, wie seine Frau bestätigte. Der gebürtige Karlsruher zählte zu den meistgespielten zeitgenössischen Komponisten Europas. Rihm hinterlässt ein Universum von weit mehr als 500 Werken, darunter Opern und große Orchesterwerke, Kammermusik, Musiktheater und Vokalstücke. „Wir verlieren eine wahre Institution der Musikwelt. Seine Werke werden bleiben“, würdigte ihn Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).

Erste Kompositionsversuche machte Rihm bereits im Alter von elf Jahren. Später studierte er, noch als Schüler, Komposition an der Karlsruher Hochschule für Musik (HfM) bei Eugen Werner Velte und setzte sich intensiv mit der Musik Arnold Schönbergs und Anton Weberns auseinander. Er ging nach Köln, um bei Karlheinz Stockhausen zu lernen. 1985 wurde er Nachfolger seines einstigen Lehrers Velte als Professor für Komposition an der HfM. Seinen Durchbruch feierte Rihm 1974 auf den Donaueschinger Musiktagen mit der Uraufführung des Orchesterstückes Morphonie.

Das Festival am Vierwaldstättersee in der Schweiz bezeichnete ihn als einen der größten Künstler unserer Zeit. „Seine Präsenz in Luzern als Komponist, Musikdenker und Musikvermittler, der intensive Austausch mit ihm, all das ist für uns alle von unschätzbarem Wert und großer Bedeutung gewesen,“ teilte Intendant Michael Haefliger mit. „Ihm zu begegnen, mit ihm zusammen zu arbeiten war ungemein inspirierend.“ Lucerne ist die englische Schreibweise des Festivalortes Luzern.