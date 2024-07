Verstappen gewann Qualifying, Leclerc startet von der Pole Position

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat am Samstag in Spa die Pole Position für den Formel-1-WM-Lauf in Belgien erkämpft. Auf teilweise nasser Strecke war zwar Max Verstappen im Red Bull klar der Schnellste, der Weltmeister wurde aber wegen eines vorzeitigen Motorenwechsels in der Startaufstellung vom ersten Platz zehn Ränge nach hinten relegiert. Auf dem dritten Platz folgte der heftig in der Kritik stehende Sergio Perez im zweiten Red-Bull-Boliden.