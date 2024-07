Frittierfett am Herd vergessen: Brand in Küche von Milser Flüchtlingsheim

Mils – Öl fing am Samstagnachmittag in einem Milser Flüchtlingsheim Feuer. Eine 17-Jährige Syrerin hatte in der Küche im zweiten Stock Pommes frittiert. Gegen 16.20 Uhr verließ sie die Küche, hatte aber das Frittierfett im Topf Herd vergessen. Es kam zum Brand.