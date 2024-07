Stein löste sich bei Erdbauarbeiten: Zwei Radfahrer in Mieders verletzt

Ein Stein in einer Größe von einem halben Meter traf am Samstag in Mieders eine Mountainbikerin. Sie kam zu Sturz und fiel auf ihren Begleiter. Die 58-Jährige wurde schwer, der 65-jährige Mann leicht verletzt.

Mieders – Bei Erdbauarbeiten in Mieders löste sich am Samstagnachmittag ein Stein in der Größe von einem halben Meter. Der Stein stürzte etwa 70 Meter auf die darunterliegende Forststraße und traf dort eine 58-jährige Mountainbikerin am rechten Unterschenkel. Durch den Anprall fiel sie seitlich links, auf ihren neben ihr fahrenden 65-jährigen Begleiter. Beide Sportler kamen zu Sturz und wurden verletzt.