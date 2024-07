Golan beschossen - Israel plant Reaktion gegen Hisbollah

Nach Raketenbeschuss aus dem Libanon auf die Golanhöhen, die Israel von Syrien annektiert hat, mit zwölf Toten hat das israelische Militär eine gegen die vom Iran unterstützte, libanesische Hisbollah-Miliz gerichtete "Reaktion" angekündigt. "Wir werden uns auf eine Reaktion gegen die Hisbollah vorbereiten, wir werden unsere Auswertungen abschließen und wir werden handeln", gab Militärsprecher Daniel Hagari am Samstag an.

Die israelische Armee erklärte, die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon stecke hinter dem Raketenbeschuss. Die Hisbollah wies dies indes zurück. "Der Islamische Widerstand hat keine Verbindung zu diesem Vorfall", gab die Hisbollah in Bezug auf ihren militärischen Flügel an.

Die israelische Armee erklärte, dass Hubschrauber, Krankenwagen und mobile Intensivstationen an Ort und Stelle in Majdal Shams im Einsatz seien. Wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, brachten Sanitäter Verletzte auf Tragen von der Stelle, wo die betreffende Rakete eingeschlagen war, weg zur Behandlung.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will nun so schnell wie möglich aus den USA nach Israel zurückkehren. "Unmittelbar nach Bekanntwerden der Katastrophe gab Ministerpräsident Netanyahu Anweisungen, die Rückkehr nach Israel so schnell wie möglich voranzutreiben", schrieb sein Büro auf X. Netanyahu ließ sich in den USA von seinem Militärberater über die Lage in dem angegriffenen Dorf Majdal Shams informieren. Nach seiner Rückkehr werde der Regierungschef das Sicherheitskabinett einberufen, hieß es aus seinem Büro weiter. Die Hisbollah werde den Angriff teuer bezahlen, wurde Netanyahu zitiert.