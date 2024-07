Femizide: Gewaltschutzambulanz-Leiter sehen Rückschritte

Die beiden Leiter der Gewaltschutzambulanz der Innsbrucker Klinik, Klaus Kapelari und Thomas Beck, sehen im Umfeld der anhaltend hohen Zahl an Femiziden in Österreich "Rückschritte", etwa das Frauenbild männlicher Jugendlicher betreffend. Man müsse das Thema Frauenmorde "gesamtgesellschaftlich angehen" und "gezielte Gewaltpräventionsmaßnahmen" setzen, sagten der Mediziner Kapelari und der Psychologe Beck im APA-Gespräch.

Der "Stellenwert der Frauen in der Gesellschaft" müsse jedenfalls, um Femizide nachhaltig zu bekämpfen, noch deutlich verbessert werden, strich Kapelari heraus. Bezüglich Jugendlicher und deren Frauenbild sei man eigentlich "bereits auf einem guten Weg gewesen", so der Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde. "Die sozialen und schulischen Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen haben aber dazu geführt, dass pädagogische Präventionsprogramme nicht mehr gegriffen haben und dadurch beispielsweise Bilder und fragwürdige Werte aus dem Internet und aus sozialen Netzwerken die Wahrnehmung negativ beeinflusst haben."

Auch Zuwanderung aus Ländern mit einem teils abweichenden Welt- und Frauenbild mache die Situation "zusätzlich noch komplexer", meinte Kapelari. "Wir müssen hier ganz wachsam hinschauen und auf Warnsignale rechtzeitig reagieren." Es gehe darum, den Männern - falls notwendig - auch bewusst zu machen, dass Frauen in Österreich gleichberechtigt sind und in dieser Hinsicht auch konkrete Integrationsmaßnahmen in diese Richtung voranzutreiben.