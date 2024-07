„Wolfsgruß“ als Alarmsignal an die Wörgler Stadtpolitik

Dass in Wörgl beim Public Viewing des Euro-Spiels zwischen Österreich und der Türkei mehrfach der Wolfsgruß gezeigt worden ist, wird von der SPÖ als Alarmsignal gewertet. „Die Vorfälle müssten auch ein Warnsignal an die Stadtpolitik sein“, sagt der Wörgler Stadtrat und SPÖ-Landtagsabgeordnete Christian Kovacevic: „Faschismus ist inakzeptabel – immer und egal woher. Dass ein freier, offener Staat hier klare Grenzen aufzeigt, wie bei den Wolfsgruß-Vorfällen in Wörgl, ist wichtig für die Demokratie.“ Die Stadtpolitik dürfe deshalb integrationspolitische Fehlentwicklungen keinesfalls unbeachtet lassen.