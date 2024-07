Kochunfall in Buch: Schwere Verbrennungen von heißem Öl

Buch - Am Samstag gegen 21.15 Uhr wollte eine 29-jährige türkische Staatsbürgerin in Buch in der Küche Speisen in einem Topf mit heißem Öl für ihren 30-jährigen Ehemann zubereiten. Der Mann befand sich im Nebenraum. Die Frau musste während der Zubereitung für einen kurzen Moment die Küche verlassen. In dieser Zeitspanne entstand durch das heiße Öl eine starke Rauchentwicklung. Der Ehemann bemerkte dies und versuchte den heißen Topf über die Terrasse ins Freie zu schaffen.