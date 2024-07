Panikattacke kurz vor dem Gipfel: 35-Jährige und Mann in St. Ulrich mit Hubschrauber gerettet

St. Ulrich am Pillersee – Eine 35-jährige Frau machte am Samstag mit ihrem 47-jährigen Mann eine Wanderung über den Nurracher Höhenweg in den Loferer Steinbergen. Am südöstlichen Grat, unmittelbar vor dem Gipfel des östlichen Rothorns, gab es für die 35-Jährige plötzlich kein vor und zurück mehr. Sie erlitt eine Panikattacke.