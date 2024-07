Studium und Arbeit schwer vereinbar: Warum sogar eine Uni-Sperre drohen kann

Für ein Zimmer in einer Studenten-WG zahlt man in Innsbruck rund 550 Euro. Um Wohnkosten und Lebenshaltungskosten zu stemmen, muss gejobbt werden. Weil Studium und Arbeit nicht vereinbar sind, kündigt die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) ein Teilzeitstudium-Konzept an.