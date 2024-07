Trotz Reservierung keinen Platz: Ärger über tägliche Waggon-Ausfälle beim Eurocity über den Brenner

Der Eurocity von München über den Brenner ist in die Jahre gekommen. Derzeit heißt es schon täglich: Die Zugverfügbarkeit ist eingeschränkt. Reisende mit Sitzplatz-Reservierung in einem der ausgefallenen Waggons drängeln sich an den Gängen. Vor allem an Wochenenden sind die Züge überfüllt.