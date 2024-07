ÖVP will Großeltern in Karenz schicken, Grüne mit deutlicher Absage

Die so genannte Großeltern-Karenz soll sowohl möglich sein, wenn die Großeltern noch im Berufsleben oder auch schon in Pension sind. Die finanzielle Unterstützung soll in Form eines "Großeltern-Bonus" erfolgen, "analog zum Kinderbetreuungsgeld in derselben Höhe". Berufstätige Großeltern sollen sich von der Arbeit freistellen lassen können, wenn sie sich anstelle der Eltern um die Enkelkinder kümmern, weil diese erwerbstätig sind. Raab und Korosec schlagen unter anderem vor, dass Mutter und Vater für jeweils sechs Monate in Karenz gehen und die restlichen zwölf Monate von den Großeltern bestritten werden.