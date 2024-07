Salzburger Festspiele: Die Schönheit des Schreckens

Ein beklemmend schöner Festspielabend: Im Rahmen der Reihe Ouverture Spirituelle wurden am Donnerstagabend in der Felsenreitschule zwei Werke aufgeführt, die sich auf verschiedene Arten mit dem Zweiten Weltkrieg und der Herrschaft der Nationalsozialisten auseinandersetzen. Schöner wurde Schrecken selten in Musik umgesetzt.

Das zweite Werk des Abends war "Il prigioniero", eine Oper, in der Luigi Dallapiccola das Kriegsgrauen anhand der Geschichte eines fiktiven Gefangenen während der Inquisition verarbeitete. Georg Nigl sang diesen Gefangenen, den man nach körperlicher Folterung mit falschen Hoffnungen und einer fingierten Fluchtmöglichkeit psychisch bis in den Tod quält, mit einer geradezu krassen Eindringlichkeit und markerschütternder Stimme. Auch Tanja Ariane Baumgartner als Mutter und John Daszak als sadistischer Gefängniswärter hielten bei dieser Intensität mit. Am Ende applaudierte das Publikum erst andächtig, brach dann aber in Jubel und stehende Ovationen aus. (APA)