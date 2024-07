Wilderer trennte Kopf ab: Toter Steinbock wurde im Ötztal vergraben

Längenfeld – Einen grausigen Fund machte ein Jagdpächter am Sonntag in Längenfeld. Nachdem sein Hund angeschlagen hatte, entdeckte er in einer Senke im Bereich Schrankogel/Hohes Egg in etwa 2700 Meter Höhe den verwesten Körper eines Steinbocks. Ein Wilderer hatte dem Tier den Kopf fachmännisch abgetrennt und den Körper anschließend vergraben. Das berichtete die Polizei am Sonntag in einer Aussendung.