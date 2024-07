Erdogan droht Israel mit militärischer Einmischung in Gaza-Krieg

Die Türkei könnte schon bald aktiv in den Gaza-Krieg eingreifen: Präsident Erdogan spricht von einer Intervention „wie in Libyen und Berg-Karabach“. Die Reaktion aus Israel fällt scharf aus.

Rize – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Israel mit einer militärischen Einmischung gedroht. "So wie wir in Berg-Karabach reingegangen sind, so wie wir in Libyen reingegangen sind, werden wir mit ihnen dasselbe tun", sagte Erdogan auf einer Veranstaltung seiner Regierungspartei AKP in Rize am Schwarzen Meer mit Blick auf Israel. Er bezog sich dabei auf den Berg-Karabach-Konflikt, wo Erdogan die Konfliktpartei Aserbaidschan unter anderem mit Drohnen unterstützte. Im Bürgerkriegsland Libyen unterstützt Ankara die international anerkannte Regierung mit militärischer Ausstattung und Personal.