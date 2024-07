Frontalunfall nach Sekundenschlaf in Telfs: Vier Verletzte, darunter ein Kleinkind

Ein 36-Jähriger, der mit einem Kleinkind und einem Jugendlichen unterwegs war, nickte am Steuer ein und prallte frontal gegen ein entgegenkommendes Auto.

Telfs – Sekundenschlaf war laut Polizei wohl die Ursache für einen schweren Unfall in Telfs, bei dem am Sonntagnachmittag zwei Lenker, ein Kleinkind und ein Jugendlicher verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, dürfte ein 36-jähriger Einheimischer kurz vor 16 Uhr bei der Fahrt auf der Bucher Landesstraße (L35) am Steuer eingenickt sein. Im Auto saßen auch ein zweijähriges Kind und ein 14-Jähriger. Das Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem Auto eines 53-jährigen Deutschen zusammen, der allein im Auto saß.