Die Ötztal-Classics rollen wieder durchs Land

Ötztal - Am kommenden Wochenende faszinieren wieder aufpolierte Oldtimer das Publikum an den Oberländer Straßenrändern: Die 26. Ötztal-Classics stehen am Programm. Auftakt ist am Donnerstag, 1. August, mit der Ötztal Runde mit Start um 15.30 Uhr beim Aqua Dome in Längenfeld. Dort ist auch Patrick Friesacher mit einem Nascar-Boliden zu bestauen. Am Abend um 18.30 Uhr wird der Orts-Grand-Prix in Sölden ausgetragen.