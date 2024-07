Russell nach aberkanntem Spa-Sieg untröstlich: „Es bricht mir das Herz“

Eineinhalb Kilogramm haben George Russell seinen Formel-1-Überraschungssieg in Belgien gekostet. Bei Mercedes will man die Geschehnisse auswerten „und verstehen, was falsch gelaufen ist“.

Nach dem Abtanken bei der Endabnahme brachte der "Silberpfeil" mit der Nummer 63 von Russell eineinhalb Kilogramm zu wenig auf die Waage. Bei Mercedes will man die Geschehnisse auswerten "und verstehen, was falsch gelaufen ist", wie Teamchef Toto Wolff kleinlaut vermelden ließ.

Von der Disqualifikation profitierte in erster Linie Hamilton, der bis auf Russells vermeintlichen Coup ein souveränes Rennen an der Spitze gefahren war. "Es tut mir leid für George, und man will kein Rennen durch eine Disqualifikation gewinnen, aber wir waren in den letzten Rennen wieder im Kampf um Siege dabei", sagte der Rekordweltmeister und freute sich auf den Urlaub. (APA/dpa)