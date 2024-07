Gab sich als gehörlos aus: Mann stahl mehrere hundert Euro in Fieberbrunner Pizzeria

Ein Unbekannter stahl am Samstagabend in einer Pizzeria in Fieberbrunn mehrere hundert Euro aus einer Kellner-Geldtasche. Der Mann hatte sich zuvor als gehörlos ausgegeben und Gäste um Geldspenden gebeten. Die Polizei bittet um Hinweise, um den Täter zu fassen.

Fieberbrunn – Am Samstagabend gegen 20.35 Uhr kam ein bislang unbekannter Mann in eine Pizzeria in Fieberbrunn. Dort gab er sich gegenüber den Lokalgästen und den Mitarbeitenden als gehörlos aus. In weiterer Folge versuchte er, mehrere Lokalgäste unter dem Vorwand seiner Hilfsbedürftigkeit zu einer Geldspende und einer Unterschrift zu bewegen.