AK will Recht auf Nichterreichbarkeit im Urlaub gesetzlich festlegen

Arbeitgeber dürfen im Urlaub keine Bereitschaft oder Arbeit anordnen, macht die AK in der Ferienzeit aufmerksam und fordert ein Gesetz, das das Recht auf Nichterreichbarkeit eindeutig festlege.

Klagenfurt, Wien – Angesichts der Ferien hat die Arbeiterkammer (AK) Kärnten daran erinnert, dass Arbeitgeber im Urlaub keine Bereitschaft oder Arbeit anordnen dürfen. „Alle Beschäftigten haben ein Recht auf Erholung. Auch ein Diensthandy verpflichtet nicht dazu, die wichtige Erholungs- und Ruhezeit zu unterbrechen", so AK-Kärnten-Präsident Günther Goach am Montag in einer Aussendung. Es brauche aber ein Gesetz, das das Recht auf Nichterreichbarkeit eindeutig festlege.