Innsbruck ist beim Wohnen die teuerste Landeshauptstadt in Österreich

Innsbruck ist bei Eigentumswohnungen laut einer Raiffeisen-Analyse die teuerste Landeshauptstadt in Österreich. Am günstigsten wohnt es sich demnach in St. Pölten.

Neue Eigentumswohnungen bleiben in Innsbruck für viele Menschen unerschwinglich. In Tirols Landeshauptstadt kostet eine Neubau-Eigentumswohnung im Schnitt etwa 9700 Euro pro Quadratmeter, hat Raiffeisen Immobilien, der größte Makler-Verbund Österreichs, erhoben. Im Vergleich der Landeshauptstädte muss man in Innsbruck damit am tiefsten in die Tasche greifen.

In der niederösterreichischen Hauptstadt St. Pölten sind Neubauwohnungen mit Quadratmeterpreisen von rund 3700 Euro hingegen am günstigsten. Etwas teurer wohnt man in Eisenstadt (4100 Euro/m²). Dahinter folgen Graz (5100 Euro), sowie Klagenfurt und Linz (jeweils 5500 Euro). Wien und Bregenz sind mit jeweils rund 6100 Pro Quadratmeter schon teurer, nur die Stadt Salzburg kommt mit 9000 Euro je Quadratmeter beinahe an das Innsbrucker Preisniveau heran.

Hohe Baukosten trieben Preise

„Verglichen mit dem Vorjahr sind die Preise für neu errichtete Eigentumswohnungen in den meisten Landeshauptstädten gestiegen oder haben zumindest stagniert“, erläutern Peter Weinberger und Peter Mayr von Raiffeisen Immobilien. Dies liege primär an den weiterhin hohen Baukosten. Darüber hinaus sinke das Angebot an Neubauwohnungen, da infolge der gestiegenen Zinsen viele Projekte nicht realisiert würden. „Bei nach wie vor vorhandener Nachfrage dürften die Preise bei Neubauwohnungen also auch in Zukunft stabil bleiben oder zumindest nicht sinken“, so die Experten. Einziger „Ausreißer“ sei Bregenz, wo neue Eigentumswohnungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 Prozent billiger wurden – eine Folge der schrumpfenden Nachfrage im ohnehin schon hochpreisigen Ländle.

Auch für gebrauchte Eigentumswohnungen zahlt man in Innsbruck mit durchschnittlichen Quadratmeterpreisen von 5600 Euro am meisten. Zu diesem Preis kann man sich in Burgenlands Hauptstadt Eisenstadt (2200 Euro/m²) mehr als zwei Wohnungen kaufen. St. Pölten liegt bei rund 2400 Euro, in Graz und Klagenfurt bekommt man für etwa 2900 pro Quadratmeter eine gebrauchte Eigentumswohnung. Linz rangiert mit rund 3300 Euro im Mittelfeld, gefolgt von Wien mit Quadratmeterpreisen von 4200 Euro und Bregenz mit rund 4400 Euro.

Mehr gebrauchte Wohnungen am Markt

Bei gebrauchten Eigentumswohnungen beobachtet man bei Raiffeisen Immobilien hingegen ein steigendes Angebot. Dies lasse die Preise sinken. „Während Neubauwohnungen knapper werden und damit teuer bleiben, gibt es ein breites Angebot an mittlerweile wieder preisgünstigeren Gebrauchtwohnungen“, analysiert Raiffeisen: „Unser Rat: Bei gebrauchten Wohnungen zugreifen und diese, wo nötig, Schritt für Schritt an die eigenen Wohnbedürfnisse adaptieren. Das belastet das Wohnbudget weniger.“