Neue Pleiten bei Benkos Signa: Zwei Gesellschaften mit über 400 Millionen Euro insolvent

Zwei Tochtergesellschaften der Signa Holding – die „SDS M2 2026 GmbH“ und die „SDS M2 2026 GmbH & Co KG“ – haben am Montag Konkurs angemeldet. Es seien neun Gläubiger mit Forderung von 417 Millionen Euro betroffen.

Auf Forderungen aus Lieferung und Leistungen entfallen davon lediglich 5.000 Euro. Die Aktiva des Unternehmens werden mit 10.000 Euro beziffert. Bei der SDS M2 2026 GmbH handelt es sich um die unbeschränkt haftende Gesellschafterin der SDS M2 2026 GmbH & Co KG, die ebenfalls am Montag einen Konkursantrag stellte.

Die SDS M2 2026 GmbH & Co KG dient als Beteiligungsgesellschaft. Sie fungiert für die Signa Holding als Zwischengesellschaft zu deren Beteiligung an der insolventen Signa Development Selection AG.

Laut dem Kreditschutzverband von 1870 ist die SDS M2 2026 GmbH & Co KG auch mitbeklagte Partei in einem ausländischen Schiedsverfahren. Dabei geht es um Forderungen in Höhe von rund 700 Millionen Euro (ohne Zinsen und Kosten). Die Geschäftsleitung der SDS M2 2026 GmbH & Co KG geht davon aus, dass die Insolvenzschuldnerin für diese im Rahmen des Schiedsverfahrens geltend gemachten Forderungen nicht bzw. zumindest nicht in voller Höhe haftet.