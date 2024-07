Priester in Niederösterreich soll in Pfarrkirche Crystal Meth gekocht haben

Der 29-Jährige soll in einer Pfarrkirche in Niederösterreich Methamphetamin für den Weiterverkauf hergestellt haben. Über ihn wurde nun die U-Haft verhängt.

Krems/St. Pölten – Über den Priester, der in Niederösterreich gegen das Suchtmittelgesetz verstoßen haben soll, ist Untersuchungshaft verhängt worden. Der 29-Jährige wird verdächtigt, Methamphetamin für den Weiterverkauf hergestellt zu haben, bestätigte die Landespolizeidirektion am Montag. Auch eine zweite möglicherweise in die Causa involvierte Person sitzt in Untersuchungshaft.

Hinsichtlich des zweiten Beschuldigten gab es keine weiterführenden Angaben von offizieller Seite. Die Staatsanwaltschaft Krems bestätigte auf APA-Anfrage lediglich, dass sich in dem Fall zwei Personen in U-Haft befinden.

Bekannt geworden war die Causa in der Vorwoche. Der Priester sei „umgehend von seinem Dienst in der Diözese St. Pölten entpflichtet“ worden, weiters sei „ihm jegliche seelsorgliche Tätigkeit in der Diözese untersagt“ worden, hieß es in einer Stellungnahme der Diözese St. Pölten. Der Gottesmann sei Priester der Erzdiözese Warschau und seit 2021 in der Diözese St. Pölten tätig. (APA)