Lenkerin in Neustift im Stubaital von eigenem Pkw überrollt und verletzt

Neustift i. St. – Eine 64-jähriger Österreicherin ist Montagnachmittag auf einer Forststraße auf dem Weg zur Falbesoner Ochsenalm in Neustift im Stubaital von ihrem Pkw überrollt und verletzt worden. Die Frau hatte von dem bei einer Kehre stehenden Auto Lebensmittel umladen wollen, als der Wagen plötzlich aus bisher unbekannter Ursache ins Rollen geriet. Dabei wurde die 64-Jährige offenbar erfasst und geriet mit den Extremitäten unter die Räder des Autos.

Der Pkw rollte in weiterer Folge rund 50 Meter einen bewaldeten Abhang hinunter und prallte dort gegen einen Baum, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde von der Besatzung eines Notarzthubschraubers, einem Notarzt und der Rettung Fulpmes an Ort und Stelle erstversorgt und dann in die Innsbrucker Klinik geflogen. (APA)