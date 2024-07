Straßenbahn und Pkw in Innsbruck kollidiert: 95-Jähriger Fahrgast verletzt

Innsbruck – In Innsbruck sind am späten Montagnachmittag eine Straßenbahn und ein Pkw zusammengestoßen. Ein 95-Jähriger wurde dabei verletzt.

Die Straßenbahn der Linie 3 war gegen 16.30 auf der Amraserstraße in Innsbruck in südöstlicher Richtung unterwegs. Darin befand sich auch ein 95-järiger Fahrgast, welcher an der nächsten Haltestelle aussteigen wollte.