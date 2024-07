Als er sich ihm näherte: Hund biss Senior in Pfunds in die Brust

Pfunds – Von einem Hund in die Brust gebissen wurde ein Senior am Montag in Pfunds. Der Hundehalter, ein 71-jähriger Österreicher, wollte den Vierbeiner kurz nach 15 Uhr in sein Auto verbringen, als der Mischlingsrüde plötzlich umdrehte. Er rannte laut Polizei auf den 72-Jährigen zu, der sich gerade der Szenerie näherte, und biss ihn in die Brust.