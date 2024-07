Brückengeländer touchiert: 67-Jährige stürzte in Ötz mit Rad

Ötz - Am Montagnachmittag verletzte sich eine Seniorin in Ötz bei einem Radunfall am Arm. Die 67-jährige war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Ötztalstraße talauswärts unterwegs. Bei einer Brücke stieß sie mit dem Lenker gegen das Brückengeländer, verlor die Kontrolle und stürzte. Dabei verletzte sie sich an ihrem rechten Arm. Der Norarzt versorgte sie vor Ort, sie wurde anschließend ins Bezirkskrankenhaus Zams gebracht. (TT)