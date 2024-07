BBQ-Weltmeisterschaft in Stuttgart: Grill-ABC aus St. Johann schon wieder Sieger

St. Johann i. T. – Bei der BBQ-Weltmeisterschaft in Stuttgart mit 106 Teams aus 22 Nationen hat das Team Grill-ABC aus Kirchdorf/St. Johann in Tirol gemeinsam mit dem Team BUGA mit Team-Captain Leo Gradl (im Bild am Grill) neuerlich den Weltmeistertitel beim Thema Fisch errungen. (mm)