Schwaz lädt zum großen Stadtfest ein

16 Bands auf sechs Bühnen und ein buntes Rahmenprogramm garantieren am Samstag für beste Unterhaltung

Am Samstag, 3. August, lädt Schwaz erneut zum großen Stadtfest ein – ein Highlight, das bis zu 10.000 Besucher in eine der schönsten Altstädte Tirols lockt.

Musik für jeden Geschmack

Auf sechs Bühnen wird Musik für jeden Geschmack geboten. © Stadtmarketing Schwaz

Musikalische Highlights auf sechs Bühnen machen das Fest zu einem unvergleichbaren Ereignis für Alt und Jung. In diesem Jahr sorgen 16 Livebands auf sechs Bühnen für beste Stimmung: Andreas Wallner & The Cool Kings, Cotton Underwear, DJ Audiomat, Fesch’n’Rock, GinPhonix, Katja Bader Music Group, Mia Zwoa und Sie, Moreland, Musikkapelle Weerberg, Rat Bat Blue, 67er der Stadtmusik Schwaz, Take Tonic, The Goasei, The Jam Jar, Tschirgant Duo und Triple Trouble.

Kulinarischer Genuss und leckere Drinks

Mehr als 30 Stände bieten kulinarische Schmankerln und kühle Drinks. Von kleinen Snacks über traditionelle Tiroler Kost bis hin zu vegetarischen Gerichten ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Allerhand Programm für Klein und Groß

Traditioneller Bieranstich durch die Bürgermeisterin. © Stadtmarketing Schwaz

Von 15 bis 20 Uhr wird für die Kleinen ein spannendes Programm bei freiem Eintritt geboten. Am Pfundplatz gibt es eine Hüpfburg, ein Kugeldrehspiel, Luftballonschießen und vieles mehr. Bei der Bastelstation können die kleinen Gäste ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Natürlich dürfen auch Airbrush- und Glitzer-Tattoos sowie das Kinderschminken nicht fehlen. In der gesamten Altstadt sind Walking Acts anzutreffen – vom Stelzengeher bis hin zu Akrobatinnen und Artistinnen.

Frühschoppen und Festbeginn

Das traditionelle Stadtfest beginnt bereits um 10:30 Uhr mit einem Frühschoppen im Rathaushof für den guten Zweck. Ab 15 Uhr verwandelt sich die gesamte Innenstadt in eine große Festmeile. Um 17.30 Uhr findet die offizielle Eröffnung mit dem Einmarsch der Musikkapelle Weerberg statt. Dort steht anschließend der traditionelle Bieranstich auf dem Programm.

Bequeme An- und Abreise mit dem Bus

Mit dem kostenlosen Shuttlebus kommt man von den umliegenden Gemeinden zum Fest und wieder nach Hause. Zwei Busse fahren ab 15 Uhr in regelmäßigen Abständen von der Schwazer Steinbrücke in die umliegenden Gemeinden und zurück. Die genauen Fahrpläne sind online zu finden.

Der Eintritt beträgt 5 Euro (ab 17 Uhr)! Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre können das Fest kostenlos besuchen. Alle Details zum Programm, den Bühnen und weitere Informationen sind unter www.stadtfest-schwaz.at zu finden.

Gelebte Tradition

Bei Einheimischen und Gästen beleibt:: die Platzkonzerte der Schwazer Musikkapellen am Maximilianplatz. © Karl-Hendrik Tittel

Die Schwazer Musikkapellen - die Stadtmusik und die Knappenmusik - überzeugen seit jeher mit ihrem musikalischen Können und laden auch in diesem Jahr wieder zu ihren wöchentlichen Platzkonzerten ein.

Bis zum 16. August finden die Konzerte jeden Freitag um 20 Uhr in einzigartiger Atmosphäre am Maximilianplatzes statt. Der zentral gelegene Platz bietet dank Teilüberdachung den perfekten Rahmen für die Konzerte. Alle Termine und weitere Informationen zu den Platzkonzerten finden Sie unter www.schwaz.at/kalender.

Entdecke die Silberstadt

Schwaz im Sommer auf geschichtsträchtigen Spuren erleben: bei einer gratis Stadtführung oder auf dem informativen Knappensteig. © Stadtmarketing Schwaz

Kostenlose Stadtführungen und das Knappensteig-Erlebnis

Schwaz mit den vielen verborgenen Schätzen ist immer einen Besuch wert. Heimische Stadtführer begleiten Sie durch Gassen und Winkel der Silberstadt, führen zu versteckten Plätzen und machen die Zeit von damals spürbar.

Den Sommer über bietet Schwaz kostenlose Stadtführungen für Geschichtsinteressierte, aber auch Familien, an. Jeden Donnerstag (bis 3. Oktober) von 15 bis 17 Uhr. Es bedarf hierfür keiner Anmeldung. Die Führung findet in deutscher Sprache statt.

Der Schwazer Knappensteig beinhaltet 10 Stationen, welche alle eine eigene Geschichte erzählen – eine Entdeckungsreise des Schwazer Bergbaus. Auf den alten Pfaden können Sie die 500 Jahre alte Bergbaugeschichte der Silberstadt erleben. Auf allen Infotafeln finden sich auch QR-Codes, über die man am Smartphone noch zusätzliches Wissen erhält. Kostenlose Führungen in Deutsch werden an folgenden Terminen angeboten: 4.8., 1.9. und 6.10., jeweils um 15 Uhr!

Weitere Infos zu den Schwazer Stadt- und Spezialführungen finden Sie unter www.schwaz.at

Schwaz trifft Wirtschaft

Am Mittwoch, 16. Oktober, geben Firmen aus Schwaz und Umgebung Interessierten die Möglichkeit, ihren Arbeitsalltag kennenzulernen. – Für eine Teilnahme bitte rechtzeitig anmelden. © Eric Peters

Ein Blick hinter die Kulissen innovativer Betriebe

Der Wirtschaftsstandort Schwaz zeichnet sich durch seine Vielfältigkeit, Tradition und Innovationskraft aus. Unsere Silberstadt und die umliegende Region beherbergen zahlreiche herausragende Unternehmen, denen wir mit dem Projekt Schwaz trifft Wirtschaft eine besondere Plattform bieten möchten.

Am 16. Oktober haben Interessierte die Gelegenheit, diese Unternehmen bequem per Shuttlebus zu besichtigen. Dadurch können unsere Gäste einmalige Einblicke in den Arbeitsalltag dieser Betriebe gewinnen und mehr über Job- und Ausbildungsmöglichkeiten erfahren.

In drei faszinierenden Touren können die Teilnehmer sechs führende Unternehmen der Region besuchen, darunter SynCraft, die Stadtwerke Schwaz, die Tyrolit Gruppe, die Adler-Werk Lackfabrik, die DAKA Unternehmensfamilie und die Geschützte Werkstätte mit ihrem Werk in Vomp.

Schwaz trifft Wirtschaft ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen und vieles mehr. Eine Betriebsbesichtigung dauert etwa 90 Minuten und die Teilnahme ist für Interessierte kostenlos. Ziel ist es, die regionale Wirtschaft zu unterstützen und Unternehmen für Menschen jeden Alters erlebbar zu machen.