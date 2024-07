Die Umweltschutzorganisation Greenpeace verlieh am Dienstag den Negativpreis „Österreichs 9 Betonschätze“. Der unrühmliche Tiroler Sieger ist das geplante Gewerbegebiet Unterbürg in St. Johann in Tirol. Die NGO fordert fixe Grenzwerte, um die Bodenverschwendung in Österreich zu reduzieren.