Prozesskrimi um angeklagten Mordversuch in Klosterhof in Imst: Grillfeier artete aus

In einem zweitägigen Prozess, der am Dienstag startete, müssen Geschworene klären, ob ein Streit bei einer Grillfeier von Ukraine-Flüchtlingen zu einem Mordversuch ausgeartet ist. Ein Russe wurde durch Stiche an sich lebensgefährlich verletzt, die Tatwaffe ist unbekannt, der angeklagte 38-Jährige befindet sich seit September in Untersuchungshaft.