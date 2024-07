Problembärin im Trentino getötet: Tierschützer protestieren heftig

Die Bärin KJ1 wurde am Dienstag erlegt. Umweltaktivisten werfen dem Trentiner Landeshauptmann nun Grausamkeit vor.

Trient – Die Problembärin KJ1, die am 16. Juli einen französischen Urlauber angegriffen haben soll, ist am Dienstag im norditalienischen Trentino erlegt worden. Ein Team des Trentiner Forstkorps hatte das Tier in den Wäldern oberhalb der Ortschaft Padaro di Arco durch sein Funkhalsband lokalisiert. Wenige Stunden davor hatte der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti eine Verordnung für die Tötung der Problembärin erlassen, die mit drei Jungen unterwegs war.