Mils bei Imst – In der Nacht auf Dienstag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Firmengebäude in Mils bei Imst.

Die unbekannten Täter entwendeten eine Handkassa, in der sich Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Eurobereich befand. Der Vorfall dürfte sich in der Zeit vom 29.07.2024, 23 Uhr, bis 30.07.2024, 7.45 Uhr, ereignet haben. (TT.com)