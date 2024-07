Serie von Banküberfällen in Tirol: Deshalb sind die Kamerabilder so unscharf

So viele Bankfilialen wie in den vergangenen Monaten wurden seit Jahren in Tirol nicht ausgeraubt. Wie Angestellte auf so eine Situation vorbereitet werden und was danach passiert, erklärt eine Banken-Sprecherin. Ein wichtiger „Zeuge“ ist die Überwachungskamera. Aber die liefert nicht immer gestochen scharfe Bilder.