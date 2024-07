Kim Jong-un in den Fluten: Machthaber soll Einsatz „persönlich“ geleitet haben

Seoul – Nordkorea hat laut Staatsmedien Militärhubschrauber eingesetzt, um Tausende Menschen aus einem Überschwemmungsgebiet in Sicherheit zu bringen. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un habe in der vergangenen Woche einen militärischen Rettungseinsatz mit zehn Hubschraubern und Rettungsbooten der Marine "persönlich geleitet", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Er habe dabei allen Piloten die Hand geschüttelt.