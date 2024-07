Radtour bei Galtür endete in Krankenhaus: Rennradfahrer stürzte in Kurve

Galtür – Ein 61-jähriger Österreicher lenkte am Dienstag gegen 12.39 Uhr sein Rennrad auf der Silvretta Hochalpenstraße im Gemeindegebiet von Galtür talauswärts. In einer Linkskurve kam er eigenen Angaben zufolge ohne Fremdverschulden zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades im Bereich der Schulter. Ein Bekannter, der mit seinem Rad vorausfuhr, verständigte die Rettung. Der Verunfallte wurde nach der Erstversorgung mit dem NAH „Martin 2“ in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)