Europäische Staatsanwaltschaft brachte Anklage in Wien ein

Am Mittwoch wird am Wiener Landesgericht erstmals eine von der Europäischen Staatsanwaltschaft eingebrachte Anklage verhandelt. Einem Unternehmer wird vorgeworfen, sich von Juni 2022 bis März 2023 in 1.041 Angriffen widerrechtlich Mittel aus dem EU-Förderprogramm "Reparaturbonus" erschlichen zu habe, für das 130 Mio. Euro zur Verfügung gestellt wurden. Angeklagt ist schwerer gewerbsmäßiger Betrug und ausgabenseitiger Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU.