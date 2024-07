Alles Zucchini in Tirol: leichtes Gemüse für die schnelle Sommerküche

Heuer ist ein Zucchinijahr. „Wir haben bislang einen optimalen Wechsel von warmer und feuchter Witterung“, freut sich Bio-Gemüsebäuerin Brigitte Berger aus Mieming, die neben 70 anderen Gemüsesorten auch vier verschiedene Zucchinisorten anbaut. Von dunkelgrün, gestreift bis hellgrün und gelb. Das aus der Familie der Kürbisgewächse stammende Gemüse wird in Tirol im Hausgarten und in der Küche gleichermaßen geschätzt. Die Tiroler Landwirtschaft liefert etwa 1760 Tonnen Zucchini, nur bei Brokkoli und Karfiol ist die Ernte hierzulande größer.

Für die Biobäuerin ist Zucchini eine ideale Einstiegspflanze, da die Pflege nicht aufwendig ist. Die Pflanzen bevorzugen allerdings durchlässige Böden ohne Staunässe. In der Küche gilt Zucchini ebenfalls als unkompliziert und als leichte wie mineralstoff- und vitaminreiche Zutat. Ob als Schnitzel, auf dem Grill, in Kuchen und im Brot, derzeit ist Zucchini überall zu finden. Wie Berger ausführt, sind in der gehobenen Gastronomie kleine zarte Zucchini mit einer Größe von 15 bis 20 Zentimetern gefragt. Sie selbst bevorzugt die mittelgroßen Exemplare mit 20 bis 25 Zentimetern.