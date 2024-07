Radfahrerin geriet im Lechtal in Schlagloch, Ehepaar stürzte mit E-Bikes in Kirchberg

Eine 40-Jährige ist bei einem Fahrradunfall auf in Bach schwer verletzt worden. Ein deutsches Ehepaar stürzte mit den E-Bikes in Kirchberg.

Stockach – Eine 40-jährige Radfahrerin ist Dienstagabend bei einem Unfall auf einem Schotterweg in Stockach in der Gemeinde Bach schwer verletzt worden. Die Frau war laut Polizei mit dem Vorderrad in ein Schlagloch geraten, worauf sie die Kontrolle verlor und über die Wegböschung stürzte.