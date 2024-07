Inflation sank auf 2,9 Prozent, Gastro-Preise bleiben hoch

Die Teuerung in der Gastronomie bleibt überdurchschnittlich hoch. Lebensmittel sind dagegen kaum noch Preistreiber. Das Momentum Institut fordert eine Mietpreisbremse.

Wien – "Vor allem bei Lebensmitteln hat der Preisdruck deutlich nachgelassen, sie treiben die Inflation kaum noch an. Die Preisanstiege in der Gastronomie sind hingegen weiterhin überdurchschnittlich hoch", erklärte Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas.

Wie das gewerkschaftsnahe Momentum Institut analysiert, waren im vergangenen Jahr die Preissteigerungen im Bereich Gastronomie und Mieten die größten Inflationstreiber. Die Kategorie Gastro wird im Warenkorb bei der Berechnung der Inflationsrate am stärksten gewichtet, da ihr Anteil an den Gesamtausgaben der Menschen in Österreich einen großen Teil ausmacht, betont das Institut. Daher haben auch schon kleinere Preissteigerungen einen großen Einfluss.