Rasant bis gemütlich: Der 8. Kufsteinerland Radmarathon bietet etwas für jeden Geschmack

Am Sonntag, 25. August, wird Kufstein beim 8. Kufsteinerland Radmarathon zum Treffpunkt für Radbegeisterte aus aller Welt. Mehr als 20 Nationen sind vertreten. Die Teilnehmer erwartet ein unvergessliches Radsporterlebnis auf drei unterschiedlichen Strecken.

Der Kufsteinerland Radmarathon ist mehr als nur ein Radrennen. Es ist ein verbindendes Erlebnis, bei dem Menschen aus verschiedenen Ländern und Altersgruppen zusammenkommen, um ihre Leidenschaft für den Radsport zu teilen. Die Einheimischen schätzen das Event nicht nur wegen seiner hervorragenden Erreichbarkeit, sondern auch als anspruchsvolles Radrennen dieser Qualität und Größenordnung in der Region.

Neben dem eigentlichen Rennen am Sonntag wird das gesamte Wochenende im Zeichen des Radsports stehen. Am Freitagabend können Teilnehmer beim „Aschinger Alm Gaudirace“ in Ebbs beim Bergzeitfahren erste Wettkampfluft schnuppern und Vorbelastung spüren. Das Rennen wird vom URC Ebbs ausgetragen, weitere Informationen unter www.urc-ebbs.eu