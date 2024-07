Hitzewellen und Gewitter: Heuriger Juli war Österreichs drittwärmster seit fast 260 Jahren

Wien – Nach Angaben der ExpertInnen vom Wetterdienst Ubimet geht der diesjährige Juli mit einer Temperaturabweichung von gut plus zwei Grad im Vergleich zum Mittel als drittwärmster Juli in die Geschichte ein. Nur der Juli 2015 (2,5 Grad) und der Juli 2006 (2,3 Grad) waren seit Messbeginn vor 257 Jahren wärmer.

Im Südosten des Landes, etwa von Klagenfurt bis Güssing im Burgenland, kam der Juli sogar oft auf dem ersten Platz seit Messbeginn. Hier wurden auch die meisten Hitzetage registriert. In Ferlach in Kärnten wurde etwa an 20 Tagen und in Bad Radkersburg und Güssing an 19 Tagen die 30-Grad-Marke erreicht.