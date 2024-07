Finanzminister Magnus Brunner wechselt als EU-Kommissar nach Brüssel

Nach langem Hinhalten einigte sich die türkis-grüne Koalition auf die Nominierung des Vorarlbergers. Welches Ressort er in der künftigen Kommission bekommt, ist noch offen.

Wien – Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) soll nächster österreichischer EU-Kommissar werden. Der Nominierung durch die türkis-grüne Koalition war ein wochenlanges Hinhalten vorausgegangen. Interesse an dem Topjob in Brüssel hatte auch Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) gezeigt. Zuletzt hatte aber schon alles auf Brunner hingedeutet.

Der Wechsel nach Brüssel passt ins Profil des 52-jährigen Vorarlbergers. Der Jurist gibt sich selten angriffig, gilt als umgänglich, eloquent und in seiner Sache firm. Der Vater dreier Kinder stieg 1999 - im Vorarlberger Landtagswahlkampf – in die Politik ein und kam nach verschiedenen Stationen 2020 in die Regierung. Zunächst war er Staatssekretär im Infrastrukturministerium, seit Dezember 2021 ist er Finanzminister.