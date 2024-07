22-Jähriger auf E-Roller nach Zusammenstoß mit Wiener Straßenbahn tot

Wien – Ein 22-Jähriger ist am Dienstagabend in Wien-Hernals auf einem Leih-E-Roller mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und gestorben. Der junge Mann hatte den Vorrang der "Bim" missachtet und prallte bei der Kreuzung Geblergasse/Rosensteingasse gegen das Schienenfahrzeug, wie Polizei und Wiener Linien berichteten. Die Berufsrettung versorgte das schwer am Kopf verletzte Opfer, das in den Schockraum eines Spitals eingeliefert wurde. Dort erlag der 22-Jährige den Verletzungen.