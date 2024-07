Chance auf erste Medaille für Österreich: Judoka Polleres kämpft um Bronze

Paris – In der Judo-Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm hat die Niederösterreicherin Michaela Polleres bei den Sommerspielen in Paris ihr Halbfinale gegen die Deutsche Miriam Butkereit mit drei Strafen (Ippon) verloren. Die Chance auf Bronze in der Champ-de-Mars-Arena vor dem Pariser Eiffelturm lebt aber, es wartet die Spanierin Ai Tsunoda Roustant auf die Olympia-Zweite von Tokio 2021. Es wäre die erste Medaille für das Team des Österreichischen Olympischen Komitees in Paris.