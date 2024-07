Erste Medaille für Österreich in Paris: Judoka Polleres erobert Bronze

Michaela Polleres hat bei den Olympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille gewonnen. Österreichs Fahnenträgerin der Eröffnungsfeier besiegte im Kampf um Platz drei die Spanierin Ai Tsunoda Roustant.

Paris – Die Niederösterreicherin Michaela Polleres hat am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse bis 70 kg gewonnen. Im entscheidenden Kampf setzte sie sich mit Ippon gegen die Spanierin Ai Tsunoda Roustant durch.