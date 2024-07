Zusteller stahlen in Wien Handy-Pakete und verkauften diese weiter

Wien – Drei Brüder und ein weiterer Täter haben in Wien als Zusteller mindestens 73 Pakete gestohlen und den Inhalt - vorwiegend Handys - weiterverkauft. Von Juni 2023 bis März 2024 sollen sie so einen Schaden von 65.000 Euro verursacht haben. Ermittler des Landeskriminalamts forschten das Quartett aus und vermuten, dass es eine Dunkelziffer betreffend weiterer Diebstähle durch die Gruppe gibt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die vier Männer wurden angezeigt.