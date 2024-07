Audis Hoffnung: Schöne elektrische Kombis heißen nun auch Avant

Von wegen Sommerloch: Audi nützt die heiße Jahreszeit für die Vorstellung ganz neuer Modellfamilien. Vor zwei Wochen enthüllte die VW-Tochter den Nachfolger des A4, der die neue Bezeichnung A5 erhält. Anfang September wird Audi ein neues SUV präsentieren - und nun, Ende Juli, ist der A6 e-tron an der Reihe, der als Sportback (Fließhecklimousine) und als Kombi Avant vorgesehen ist.

Als außergewöhnlich hervorhebenswert gilt dabei der Luftwiderstandsbeiwert, den die zuständigen Audi-Techniker auf 0,21 (Sportback) und 0,24 (Avant) senken konnten. Die Windschlüpfrigkeit mündet in einen geringeren Energieverbrauch, was sich in ambitionierten Reichweitenangaben niederschlägt. Für den A6 e-tron Sportback prognostiziert Audi 750 Kilometer vollelektrische Reichweite, für den Avant sind es 720 Kilometer.