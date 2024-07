Hausdurchsuchungen in Luxemburg: Sechs Gardasee-Villen von Benko in Privatstiftung verschoben?

Die WKStA ließ laut mehreren Medien Razzien in Luxemburg durchführen. Es geht um den Vorwurf von Vermögensverschiebungen rund um sechs Luxusvillen von René Benko am Gardasee. Sie sollen vor den zahlreichen Signa-Insolvenzen an die Stiftung von Benko und seiner Mutter gegangen sein.

Innsbruck, Wien – Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat im Zuge der Ermittlungen rund um Signa-Gründer René Benko am Dienstag Hausdurchsuchungen in Luxemburg via Amtshilfeverfahren durchführen lassen, berichten mehrere Medien. Die Hausdurchsuchungen sollen im Zusammenhang mit dem Vorwurf von Vermögensverschiebung rund um sechs Luxusvillen am Gardasee stehen. Benko bestreitet das.